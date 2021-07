Woede om belaagde officier van justitie in zaak-Mallorca, OM onderzoekt smaad en laster

Een officier van justitie wordt op grote schaal lastiggevallen en beschuldigd van belangenverstrengeling in de zaak rondom de op Mallorca doodgeschopte Carlo Heuvelman. Op sociale media wordt de indruk gewekt dat de officier de moeder zou zijn van een van de verdachten, maar dat is onzin. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of ze iemand kan vervolgen voor smaad en laster. ,,Onze officier heeft niet de fijnste dag van haar leven.”

Het komt amper voor dat het OM op eigen initiatief naar buiten treedt om een gerucht op sociale media te ontkrachten. ,,Meestal denken we bij dit soort dingen: laat maar. Maar dit was zó op de persoon. Zo schadelijk en zulke klinkklare onzin, dat we wel iets moesten doen”, legt een woordvoerster van OM Midden Nederland uit.

Ontsteltenis

In de vele tweets, die ook nog eens honderden keren werden geretweet, werd onder andere een foto van de officier geplaatst. De suggestie dat zij vanwege familiebanden de zaak naar Nederland zou hebben gehaald, vindt het OM buitengewoon kwalijk. ,,Als we bij dit soort strafzaken érgens wel op letten, is het wel op het voorkomen van belangenverstrengeling. Wanneer er ook maar een kleine link is tussen betrokkenen en medewerkers van het OM, gaat de zaak automatisch naar een ander parket. Zo werkt het in Nederland.”

Binnen de advocatuur is eveneens met ontsteltenis gereageerd op de valse beschuldigingen. ‘Jullie plaatsen zelfs foto’s van officieren en roepen op tot actie? Zijn jullie nou helemaal gek geworden?’ vraagt strafrechtadvocaat Juriaan de Vries zich op Twitter af. ‘Als het OM zich genoodzaakt voelt zoiets naar buiten te brengen, zegt dat in mijn ogen iets over de krankzinnige en angstaanjagend domme heksenjacht die op dit moment gaande is. Ongekend. Stop hiermee.’

,,Je zal toch ineens volkomen ten onrechte het slachtoffer worden van zo’n online heksenjacht van een roedel schuimbekkende twitteraars die overal een corrupt complot in willen zien en je integriteit openlijk in twijfel trekken omdat er even niets interessants is op televisie”, voegt collega-raadsman Erik Verweij daar nog aan toe. ,,Ik hoop dat het Openbaar Ministerie zich niet inhoudt en juridische stappen tegenover de auteur serieus overweegt.”

Het Openbaar Ministerie zegt later vandaag mogelijk met een uitgebreidere reactie te komen om het ‘verhaal goed neer te zetten’. Of er sprake is van smaad en laster jegens de officier, wordt nader onderzocht. ,,Dat is vervelend, want we hebben op dit moment wel iets anders te doen”, refereert de woordvoerster aan het onderzoek naar de fatale mishandeling.

Ontwikkelingen onderzoek

Over dat onderzoek kan het OM geen uitspraken doen. Volgens de woordvoerder is het onderzoek nog maar net begonnen. De Spaanse onderzoeksrechter verzocht Nederland de zaak over te nemen. Het onderzoeksdossier is dinsdag naar Nederland gestuurd. ,,We zijn nog bezig met het vertalen van alle stukken”, meldt de zegsvrouw. ,,Dan kunnen we ook pas tot verdenkingen komen.” Het duurt allemaal wat langer dan anders, zegt de woordvoerder. Dat komt omdat het OM eerst heeft moeten wachten op alle informatie en ook het vertalen kost enige tijd. Het OM verwacht dat dit zo’n een tot twee weken duurt.

Dertien Nederlandse jongeren gingen woensdagochtend 14 juli voorbijgangers te lijf in een uitgaansgebied van Palma. Een groep van vijf mensen raakte hierdoor gewond, onder wie de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen, die later overleed door het hersenletsel dat hij had opgelopen. Volgens Spaanse media heeft de lokale politie acht verdachten geïdentificeerd. Het gaat om jongens tussen de 18 en 20 jaar, uit Hilversum en Bussum.

