Woede in Doetinchem na ‘fors geweld’ tegen ME: ‘In decennia niet meegemaakt’

Volgens de politie ging het om ongeveer 150 personen die niet wilden vertrekken. De mobiele eenheid werd ingezet om ze alsnog bij het stadion te laten vertrekken. Daarbij werd met stenen, fakkels, vuurwerk en glas naar de politie gegooid. Twee ME’ers raakten lichtgewond, aldus de politie die aangeeft dat er ‘fors geweld richting de politie” is gebruikt. Vijf personen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging, twee voor belediging. ,,Uiteraard begrijpen we de teleurstelling over de wedstrijd, maar dat is geen reden om geweld te gebruiken”, is de boodschap van de politie.

Politie en Openbaar Ministerie doen verder onderzoek, aldus de woordvoerder van de gemeente. Hij geeft aan dat de jongeren uit waren op rellen. ,,Dit past absoluut niet bij De Graafschap en is iets wat we in de afgelopen decennia niet eerder hebben meegemaakt.” Volgens de gemeente is duidelijk dat deze mensen geen supporters van de Graafschap zijn. ,,Zij hebben met hun acties veel schade aangericht aan de club en de supporters. Ook hebben zij de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners rond de Vijverberg enorme schade toegebracht. Dat is onacceptabel en we willen daarom ons medeleven uiten richting de buurtbewoners. Dit mag nooit meer gebeuren!”