Woede bij ambulancepersoneel om uitgestelde boosterprik: ‘We lopen risico’s’

Waar mag je die booster halen? Maken van afspraak is als het trekken aan de hendel van een fruitauto­maat

Het maken van een afspraak voor een boosterprik is als het trekken aan de hendel van een fruitautomaat. Welke slots komen boven: Rijswijk, Dordrecht of toch die priklocatie om de hoek in Rotterdam? Net als in de vorige ronde is er geen peil op te trekken.

28 december