WNF wil actie na Amazone-drama: doe foute soja in de ban

Arcadis: dat gebied is een no go

Ingenieursbedrijf Arcadis lijkt wel gevoelig voor de kritiek. Vorig jaar bleek dat de lokale bevolking rond een nieuw te bouwen sojahaven voor veel te weinig geld was uitgekocht, vlak voordat Arcadis betrokken raakte bij het project. De milieuvergunningen waren afgegeven en het ingenieursbureau zegt daarom niks van de uitbuiting van Braziliaanse families geweten te hebben. Maar na de onthulling trok Arcadis het boetekleed aan. ,,We gingen ervan uit dat een milieuvergunning zekerheid bood over deze leefbaarheids- en duurzaamheidseisen”, zegt een woordvoerder nu. ,,Dus nu zijn we daar veel strenger op geworden. Vergelijkbare projecten in dat gebied zullen nu een no go zijn voor ons. We letten overal waar we werken juist heel erg op duurzaamheid en leefbaarheid, daarom laten we ook weleens projecten schieten.”