Witwasverdachte aan journalist: ‘Wie over mij schrijft, belandt in een greppel’

Rechter beslist over 10 dagen ‘Haal kinderen IS’ers nu terug, anders vallen ze in handen van Assad’

16:50 De rechter beslist over 10 dagen of Nederland 23 vrouwelijke Syriëgangers en hun 55 kinderen moet terughalen vanuit Syrië naar Nederland. De vrouwen eisten die terugkeer vandaag in een kort geding. ,,Ze moeten zo snel mogelijk terug, anders vallen de kinderen straks in handen van Assad", stelden hun advocaten. De Staat vindt dat de vrouwen zelf moeten proberen terug te keren.