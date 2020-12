Winterstorm Bella teistert de kust, waarschuwing voor zware windstoten boven land

Langs de westkust woedt momenteel een zuid- tot zuidwesterstorm. Op verschillende plaatsen is windkracht negen gemeten, meldt Weerplaza. Het KNMI heeft code geel afgekondigd. De storm is volgens Weeronline de eerste van de winter en de zevende van dit jaar.

In het hele land komen zware windstoten voor uit zuid tot zuidwest. Landinwaarts hebben ze een snelheid van rond de 80 kilometer per uur, in de kustprovincies 80 tot 90 kilometer per uur en aan zee tot zo'n 100 kilometer per uur, aldus het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Langs de noordwestkust zijn zeer zware windstoten mogelijk met snelheden tot 110 kilometer per uur. In de loop van de middag neemt de wind volgens het KNMI vanuit het westen vrij snel af en verdwijnen de zware windstoten maar het blijft onstuimig.

Bella

Weerplaza spreekt van een storm langs de westkust (windkracht 9) en lokaal op de waddeneilanden en iets verder op zee zelfs van een zware storm (10 Beaufort). Op Vlieland werd volgens Weeronline tussen 03.00 en 04.00 uur een gemiddelde windsnelheid van 9 Beaufort gemeten. Daarmee is volgens het weerbureau officieel sprake van de zevende storm van het jaar en de eerste van de winter. De zwaarste windstoot had tot nu toe een snelheid van 107 kilometer per uur en werd gemeten op de windpaal bij Texel.

De storm, die van het Britse MetOffice donderdag al de naam Bella kreeg, woedt nog de hele ochtend. De vorige storm teisterde Nederland op 25 september 2020. Dat wat meteen de eerste officiële herfststorm sinds 2017. De meeste stormen hebben we niet in de herfst, maar juist in de winter, aldus Weeronline.

‘Gemiddeld hebben we in de meteorologische winter (begin december tot en met eind februari) zeven tot acht dagen met officiële storm. Als een storm aan het begin van de nacht passeert levert dit meteen twee stormdagen op. Soms stormt het in de winter maar één keer, maar er zijn ook winters met 12 stormdagen. Sinds het begin van de metingen, 120 jaar geleden, is het in slechts 10 winters niet tot storm gekomen. Wat dat betreft zijn winter en storm nauw met elkaar verbonden.’

Kerststormen zijn volgens het weerbureau bijzonder. ‘Slechts vijf keer kwam het op een van de Kerstdagen tot storm. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1999. In 2013 hadden we nét geen kerststorm, maar stormde het wel de dag voor Kerst én de dag daarna. Ook dit jaar gaat de kerststorm dus net aan ons voorbij.’

