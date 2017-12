Wintersporters opgelet: grote verkeersproblemen dreigen door sneeuwval

In de Franse skigebieden valt naar verwachting 20 tot 30 centimeter sneeuw, hogerop zelfs 40 tot 50 centimeter. In Frankrijk is code oranje afgegeven. Pas zaterdagmiddag wordt de lucht warmer en stijgt de sneeuwvalgrens.



Verschillende wegen zullen vermoedelijk moeten worden afgesloten in afwachting van sneeuwploegen. Vooral van en naar het bij Nederlanders populaire Val Thorens verwacht de VID problemen.



Veel Nederlanders zijn wegens de kerstvakantie onderweg van of naar de Franse Alpen. Zaterdag is de drukste dag van de week, omdat veel accommodaties alleen geboekt kunnen worden van zaterdag tot zaterdag. Ook in de andere Alpenlanden kunnen volgens de VID wintersportfiles ontstaan.