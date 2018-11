Wintersport met de camper wint aan populariteit

De poll werd ingevuld door 9.638 respondenten. Traditioneel gezien gaan campers naar de winterstalling buiten het seizoen, maar hier komt verandering in. Niet alleen in het voor- en naseizoen wordt met de camper gereisd, ook steeds meer camperaars gaan in de winter op pad.

Wintervast

Stan Stolwerk, directeur van de NKC: ,,Het klinkt misschien onaantrekkelijk, kamperen op wintersport, maar dat hoeft het helemaal niet meer te zijn. Campers zijn goed bestand tegen de kou en wanneer dit niet zo is, zijn er allerlei aanpassingen mogelijk om de kampeermiddelen wintervast te maken. Ook zijn camperplaatsen en campings aan de piste vaak voorzien van allerlei faciliteiten, zoals een droogruimte voor ski’s, wellness en een huiskamer waar je 's avonds kunt zitten.”

Het wintersportland dat het populairst is onder camperaars is Oostenrijk. De helft van de camperaars kiest voor dit land. Duitsland is daarna favoriet, gevolgd door Frankrijk. Italië, Zwitserland en Noorwegen worden minder in de winter door campertoeristen bezocht. Een inventarisatie op campercontact.com laat zien dat er in Europa volop overnachtingsplaatsen voor campers te vinden zijn vlak bij wintersportgebieden. Er staan bijna 1600 camperplaatsen met wintersportmogelijkheden in Europa op de website.

Wintervoortent

Om naar de sneeuw te kunnen, liet ongeveer de helft van de camperaars een aanpassing doen aan zijn camper, uiteenlopend van het aanbrengen van extra isolatie tot het aanschaffen van een wintervoortent.