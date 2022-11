Winterjas kan weer aan: temperatuur duikt overdag voor eerst dit najaar onder 10 graden

Brabantse manegehou­der liet drugscrimi­ne­len lab bouwen, omdat ‘ze mijn dochters bedreigden’

,,Ze bedreigden mijn kinderen. Als ik niet meewerkte, zouden ze mijn dochters iets aandoen dat ze in hun leven nooit meer zouden vergeten.” Drugscriminelen zetten een 66-jarige ondernemer uit het Brabantse Heesch in 2020 zwaar onder druk om een laboratorium op zijn manege in Vorstenbosch toe te staan.

7:03