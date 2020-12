Winkeliers vrezen 'gigantische strop' door lockdown: ‘In één klap honderdduizenden mensen thuis’

Waarom je een mondkapje écht moet wassen voor je hem opnieuw gebruikt

11:16 Het mondkapje in de supermarkt lijkt inmiddels volkomen ingeburgerd. Maar of we zo'n masker ook echt goed en veilig gebruiken? ,,Doe na gebruik gewoon even een handwas op 60 graden, en droog het kapje bij de verwarming. Het is een moeite van niks.”