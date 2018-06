Winkeliers: auto is melkkoe, parkeertarieven exorbitant

Dagje shoppen in een van de grote steden? Dat gaat flink in de papieren lopen voor automobilisten die graag in het centrum parkeren. Een dag op straat staan in de Amsterdamse binnenstad zal circa 75 euro kosten, nu het stadsbestuur het uurtarief verhoogt van 5 naar 7,50 euro.



Ook andere grote steden draaien stevig aan de tariefknop. Zo schroeft Den Haag de uurprijs in het centrum op van 3,50 naar 4,50, in Utrecht gaat het circa 5,20 kosten (nu 4,70).



In Rotterdam moet nog blijken hoeveel de automobilist extra gaat betalen in de binnenstad, maar de kersverse coalitie boekt alvast ruim zeven miljoen euro aan extra parkeeropbrengsten in.