Winkeldief die voor het eerst steelt niet meer opgepakt en vervolgd in hoofdstad

Personen die voor het eerst iets stelen, krijgen voortaan – mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen – direct een schadeclaim opgelegd van 181 euro. Dat bedrag moeten ze betalen aan de gedupeerde ondernemer. Voorwaarden zijn wel dat er geen geweld is gebruikt bij de diefstal, de dief meewerkend is na de aanhouding en het gestolen goed een winkelprijs heeft van relatief geringe waarde. Het is onduidelijk hoe hoog die waarde is. De dief krijgt ook een ‘reprimandegesprek’, dat volgens de politie wordt ervaren als een stevige tik op de vingers.



,,De tijd van de afhandeling staat veelal niet in verhouding tot het delict en de schade”, zegt Toine van Loenhout, districtschef bij de politie Amsterdam. ,,Politiemensen zijn gemiddeld zes tot acht uur bezig met de administratieve afhandelingen. Hierdoor zijn steeds minder politiemensen beschikbaar voor het afhandelen van andere ernstige misdrijven met een hogere prioriteit, zoals straatroven, geweld, stalking of fraude.”