Wim van Opbergen stond aan basis van stikstofcrisis: ‘Het moet nu écht anders’

Tientallen jaren deed Wim van Opbergen als voorman van Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) zijn werk in de luwte. De vele rechtszaken tegen vergunningen leidden soms tot een stukje in de krant, vaak ook niet. In de Peel kennen ze hem, daarbuiten nauwelijks. Toch ligt in de duizenden juridische procedures van het Deurnese collectief de kiem voor de huidige natiebrede stikstofcrisis, die de vergunningverlening heeft platgelegd, grote bouwprojecten op zijn minst vertraagt en een van de grootste problemen vormt van het huidige kabinet.



Nu is Van Opbergen er de man niet naar om daarvan in de war te raken. Hij doet het voor de natuur, niet voor de aandacht. ,,Daar heeft het PAS-vonnis niets aan veranderd.” Ook Van Opbergen is verrast door de reikwijdte van de uitspraak van Raad van State, die in mei het Nederlandse stikstofprogramma door de versnipperaar haalde. ,,Dat ook de woningbouw nu op slot zit, had niemand verwacht. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. De stikstofuitstoot van woningbouw is zo gering. Ja, ik vind dat wel vervelend, omdat het afleidt van de hoofdzaak.”