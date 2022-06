Willem Holleeder tegen nabestaande na weer levenslang: ‘Pisbak!’

Willem Holleeder (64) is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot een levenslange celstraf. Het gerechtshof oordeelt dat hij opdracht heeft gegeven tot het plegen van meerdere moorden. Holleeder is het er niet mee eens en blijft volgens zijn advocaat strijdbaar. Hij gaat in cassatie bij de Hoge Raad.

Volgens het hof heeft Holleeder ‘gewetenloos beschikt over leven en dood’. Vele echtgenotes, partners en kinderen zijn leed en verdriet toegebracht. Hun leed is onherstelbaar en hun gemis blijft. ,,Verdachte heeft verschrikkelijke keuzes gemaakt, om bezittingen af te nemen of om te voorkomen dat slachtoffers met de politie zouden praten. Het is opvallend dat hij met drie slachtoffers bevriend is geweest. Dat hebben zij met de dood moeten bekopen,” aldus het hof.

De raadsheren oordelen dat Holleeder achter de liquidaties zit op Cor van Hout , Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Ook de dood van Robert ter Haak (2003), die bij de aanslag op Cor van Hout was, heeft Holleeder op zijn geweten. De rechtbank legde Holleeder in 2019 al een levenslange gevangenisstraf op. Het Openbaar Ministerie eiste dat ook in hoger beroep. Het gerechtshof oordeelt nu dus ook dat Holleeder nooit meer vrij mag komen.

Het hof schreef in 500 pagina's op waarom Holleeder schuldig is. Tijdens de uitspraak maakten ze daarvan een korte samenvatting. Holleeder was zichtbaar zenuwachtig. ,,Dit zal een spannend moment voor u zijn?”, zegt de raadsheer voordat hij ingaat op het bewijs. ,,Zeker”, reageert Holleeder daarop. Hij zit dan nog rustig met gevouwen handen op tafel, maar naarmate de uitspraak volgt en de ene na de andere uitlokking van moord wordt bewezen, wordt hij steeds zenuwachtiger. Hij krabt aan zijn hoofd, tikt ongeduldig met zijn rechterbeen op de grond of draait met zijn stoel. Als het finale oordeel van de raadsheren valt, haalt Holleeder zijn schouders op. Er klinkt opluchting bij de nabestaanden. ,,Een mooie uitspraak!”, roept iemand. Waarop Holleeder reageert: ‘Pisbak’.

Volgens het hof is er veel bewijs dat zijn schuld aantoont, onder meer verklaringen van getuigen. De meest prominente getuigen zijn de twee zussen van de verdachte, Astrid en Sonja. Zij hebben zeer belastende verklaringen afgelegd. Ook een ex-vriendin van Holleeder deed dat. Ook zijn de geluidsopnamen belangrijk die zijn zus heimelijk maakte en waarin Holleeder zelf een aantal feiten toegeeft.

Holleeder heeft alle beschuldigingen van de hand gewezen en samen met zijn advocaten alternatieve scenario’s aangedragen. Volgens hem zijn anderen verantwoordelijk voor de moorden. Ook na deze uitspraak blijft Holleeder strijdbaar volgens zijn advocaat Sander Janssen. ,,Hij blijft erbij dat hij aan niemand opdracht heeft gegeven. Er is ook niemand die dat kan verklaren. Het gerechtshof zegt steeds dat hij dit samen met anderen heeft gedaan, maar de gedragingen van hen worden aan mijn cliënt gekoppeld. Daar is hij niet mee eens.”

Het hof heeft een handvol getuigen niet kunnen horen. Zo kwam er ondanks verwoede pogingen geen verhoor tot stand met drugscrimineel Mink K., die onlangs door Libanon is uitgeleverd aan Nederland. Peter la S., kroongetuige in het grootscheepse liquidatieproces Passage, bleek lange tijd onvindbaar.

