Wilfred wordt op snelweg van de weg gebeukt: ‘Voelde als een aanslag op mijn leven’

met video Zieke Marjan mocht vanuit ambulance eventjes haar dieren zien: ‘Het gaf haar echt energie’

Onderweg van het ziekenhuis naar het revalidatiecentrum reed de ambulance tot grote blijdschap van Marjan van Wijk-Teeuw (58) langs haar geliefde huisdieren in Vuren. ,,We waren in tranen, en zij ook.’’

7 december