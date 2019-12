Wildcamera legt ‘kleine neefje van de wolf’ vast in Drenthe

Op een wildcamera in Drenthe is eind november een goudjakhals vastgelegd. Dit is de eerste waarneming van deze diersoort ooit in deze provincie, meldt Staatsbosbeheer.

Ook voor Nederland is het spotten van de goudjakhals bijzonder. Het dier is pas twee keer eerder in ons land gezien, in 2016 en 2017 op de Veluwe. Het lijkt erop dat hij bezig is aan een opmars vanuit Oost-Europa.

Lees ook Play Wolvenkenners zijn overtuigd: na de wolf komt ook de goudjakhals hier wonen Lees meer

De goudjakhals (Canis aureus) is het kleine neefje van de wolf, met een spitse snuit en hoekige wangen. Hij is geen enorme jager maar een alleseter die fungeert als 'opruimdienst van moeder natuur': hij eet kadavers, maar vangt ook muizen en ratten en kan zo de plaatselijke knaagdierenpopulatie in toom houden, aldus Staatsbosbeheer.

Bijvangst

De Zoogdiervereniging had de wildcamera opgesteld om diverse diersoorten te monitoren. ,,De waarneming van de goudjakhals was een toevallige ‘bijvangst’ uit dit onderzoek”, schrijft de vereniging.

In eerste instantie was onduidelijk of het ging om een wolf of de goudjakhals. ,,De schofthoogte van het dier kon achteraf worden opgemeten aan de hand van omringende struiken en worden vergeleken met foto’s van bijvoorbeeld een ree en een vos die op dezelfde camera waren vastgelegd. Hieruit volgde een schofthoogte van niet meer dan 50 centimeter waarmee een wolf met zekerheid kon worden uitgesloten.”