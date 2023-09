Wil je volgend jaar studeren? Let dan op deze deadlines

OnderwijsbeursNee, het is geen hogere wiskunde: als je volgend jaar wilt gaan studeren (mbo, hbo of wo), moet je je gewoon aan enkele deadlines houden. Maar ja, die planning hè? Er zijn boeken vol geschreven over het puberbrein waaruit blijkt dat het voor veel tieners lastig is om te plannen. Daarom: een handzaam overzicht én tips van een studiekeuzeadviseur.

15 januari

Heb je interesse in een populaire studie? Dan wordt het misschien wel dringen voor een numerus fixus-opleiding: een opleiding met een beperkt aantal plaatsen. Voor de fixusopleidingen moet je je al aanmelden voor 15 januari. Dit is een harde deadline: als je te laat bent, val je buiten de boot.

Vanaf 1 oktober kun je je via Studielink inschrijven voor numerus fixusopleidingen voor het studiejaar 2024/2025. En het is sowieso een goed plan om de opleidingen die jouw interesse hebben, goed te blijven volgen, zegt studiekeuzeadviseur Carine Vos van Richtingwijzeradvies.nl: ,,Het kan van jaar tot jaar verschillen wat een numerus fixusopleiding is. De beslissing daarover kan een onderwijsinstelling tot 1 december nemen, het kan dus nog veranderen. Op studiekeuze123 vind je een handig overzicht van opleidingen - hbo en wo – die onder numerus fixus vallen.’’

Je vindt het overzicht vanaf 1 oktober op studiekeuze123.nl. En ja, dat de studie geneeskunde onder numerus fixus valt, dat weet bijna iedereen wel. Maar voor dit lopende studiejaar gold bijvoorbeeld ook bij hogescholen (o.a. bij de opleidingen forensisch onderzoek, sportkunde, vastgoed en makelaardij) en universiteiten (o.a. bouwkunde, farmacie, politicologie en technische informatica) dat er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken waren.

1 februari

Deze datum is bedoeld voor degenen die al studeren. De 1 februari-regeling is in het leven geroepen voor studenten die ontdekken dat een opleiding niet bij hen past. Als je je studiefinanciering die hoort bij je opleiding (mbo 3, mbo 4, hbo of universiteit) uiterlijk op 1 februari stopzet, hoef je je basisbeurs, je aanvullende beurs en je studentenreisproduct niet terug te betalen.

Nieuw dit jaar (vanaf 1 september 2023) is dat studenten die na een afgeronde mbo-opleiding naar het hbo gaan, zelfs tot 31 augustus hebben om hun opleiding stop te zetten en geld terug te krijgen. Een rentedragende lening moet je uiteraard wel terugbetalen.

1 april

Voor een mbo-opleiding moet je je uiterlijk op 1 april aanmelden. Als je je niet aan die datum houdt, zit jouw gedroomde opleiding misschien al vol en ben je niet meer welkom. Let op: ook als je je keurig voor 1 april aanmeldt, word je niet overal automatisch toegelaten. Een opleiding mag aanvullende eisen stellen. Zo moet je voor de opleiding ‘uurwerktechnicus’ (niveau 4) een fijne oog-handcoördinatie hebben, en voor de opleiding ‘machinist railvervoer niveau 3’ geldt een aanvullende test om na te gaan of je fysiek en psychisch geschikt bent voor deze studie.

Dat betekent dat je dus een plan B moet hebben, mocht je de test niet halen. Zie ook deze website voor opleidingen met aanvullende eisen.

15 april

Spannende dag voor degenen die hebben deelgenomen aan een selectieprocedure voor een numerus fixus-opleiding. Op 15 april krijg je een e-mail van Studielink met daarin je rangnummer. Dit rangnummer bepaalt of je een plaats aangeboden krijgt voor de opleiding.

Als je niet direct wordt toegelaten, is er nog geen reden voor paniek. Het kan zijn dat scholieren met een hoger nummer alsnog afvallen, waardoor jij stijgt in de rangorde. Studielink stuurt je een bericht als je in tweede instantie wordt toegelaten. Ben je wél door de selectie gekomen? Dan moet je je aangeboden plaats binnen twee weken accepteren.

Bovenstaande betekent dat je – als je je voor een numerus fixus hebt ingeschreven – altijd een plan B moet hebben. Of zelfs een plan C, mocht je niet in aanmerkingen komen voor je twee favoriete opleidingen.

Ik kom in mijn praktijk geregeld tegen dat scholieren te laat zijn met aanmelden Carine Vos, studiekeuzeadviseur

1 mei

Iedereen die in het jaar erop wil gaan studeren aan een hogeschool of universiteit, moet zich uiterlijk 1 mei aanmelden. Bij veel onderwijsinstellingen moet je ook een studiekeuzecheck doen. Die check is bedoeld om na te gaan of de opleiding goed bij je past.

1 mei als deadline wordt vaak gepresenteerd als ‘heilige datum’/harde deadline, maar in de praktijk kun je bij veel opleidingen ook daarna nog terecht, zegt Carine Vos. In haar praktijk komt het zelfs voor dat aanstaande studenten pas na 1 mei bij haar aankloppen omdat ze ‘het’ nog niet weten. Meestal in vier sessies begeleidt Carine je naar een top-drie van opleidingen, die je vervolgens zelf moet gaan onderzoeken. Na 1 mei dat onderzoek doen, is natuurlijk wel heel kort dag. Carine: ,,Maar soms kun je zelfs nog tot begin september wisselen van opleiding of inschrijven voor een studie.’’ Alleen is dan jouw favoriete opleiding misschien wel al vol, dus het is veel beter om 1 mei aan te houden – of om eerder de professionele hulp van een studiekeuzecoach in te schakelen.

En over deadlines gesproken: wie dacht dat scholieren die belangrijke datums wel in het oog houden, komt bedrogen uit, zegt Carine, zelf moeder van een dochter die nu 6 vwo doet. ,,Ik kom in mijn praktijk geregeld tegen dat scholieren te laat zijn met aanmelden, bijvoorbeeld voor een numerus fixus. Onlangs heb ik nog een meisje begeleid dat nota bene een tussenjaar had genomen – een jaar zonder al te veel deadlines - en toch was vergeten zich op tijd aan te melden.’’ Daarbij wijst de studiekeuzeadviseur op minder gangbare deadlines. ,,Veel opleidingen hebben eigen deadlines voor selectiedagen, bijvoorbeeld een academie voor lichamelijke opvoeding of een acteursopleiding. Wie zich te laat aanmeldt voor een selectiedag, grijpt ook mis.’’

Open dagen

Dan zijn er ook nog minder harde deadlines. Bijvoorbeeld voor het open dagencircus dat binnenkort losbarst. ,,Vaak hebben universiteiten maar twee open dagen’’, aldus studiekeuzeadviseur Vos. ,,Op zo’n open dag zijn vaak inhoudelijke lezingen over een bepaalde opleiding, maar die zitten vaak snel vol. Het is dus handig om alvast een voorinschrijving te doen, of goed in de gaten te houden wanneer je je kunt inschrijven voor die lezingen.’’ Datzelfde geldt voor meeloopdagen en proefstudeerdagen.

