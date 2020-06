'Wij stonden maandag op de Dam en woensdag bij Erasmusbrug. We zijn het zat'

Honderdste dag van coronacri­sis in Nederland

7:27 Nederland kampt inmiddels honderd dagen met het coronavirus. Op 27 februari werd een 56-jarige man uit Loon op Zand opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Hij was de eerste Nederlander bij wie het virus werd vastgesteld. Een dag later bleek ook een vrouw uit Amsterdam corona te hebben. Inmiddels staat de teller op bijna 47.000 gevallen, maar het werkelijke aantal patiënten ligt waarschijnlijk veel hoger.