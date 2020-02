Wii is plots weer populair: ‘In mij schuilt de nieuwe Roger Federer’

Tientallen tips over bombrieven na tv-uitzending

13:54 Het aantal tips over de recent verstuurde bombrieven is woensdag opgelopen naar 56, meldt de politie. Dinsdagavond werd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak. Tijdens en kort na de uitzending waren er al enkele tientallen tips binnengekomen.