Wietplantage en mogelijk explosief gevonden na brand in Sneek

23 oktober ALMELO - Het openingslied voor zijn crematie heeft hij al uitgekozen: ‘Het is nooit stil in mijn hoofd’ van Frank Boeijen. Het zal de laatste noodkreet zijn van Reinier van den Berg (49) uit Almelo. Een snerpende fluittoon in zijn hoofd vernietigt al twee jaar zijn leven. Een verzoek om euthanasie ligt sinds mei bij de Levenseindekliniek. „Als stilte niet meer bestaat, houdt alles op.”