Wietkwekerijen blijven vaker onder de radar: ‘Grote jongens blijven ongeschonden’

Gemiste kans: zonne- en windparken worden nauwelijks gecombi­neerd in Nederland

Zonneparken en windparken liggen in Nederland zelden bij elkaar in de buurt en dat is een gemiste kans. Omdat het in Nederland óf waait óf zonnig is, en soms zelfs allebei, is een gecombineerd stroompark betrouwbaarder, zegt het Kadaster in een nieuw onderzoeksrapport.