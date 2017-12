'Wietkoper wil kunnen kiezen'

VOOR



Sterker geworden

Eddy Terstall, regisseur en een van de gezichten van de campagne Cannabis Aangenaam: ,,Het lijkt me een goed idee dat de gemeenten de sterkte van de cannabis in de gaten willen houden. De laatste jaren is de wiet en de hasj steeds sterker geworden en dat is niet voor iedereen even goed. Het leuke van wiet roken was altijd dat je het redelijk veilig kon doen: je kreeg er nauwelijks problemen mee. Maar nu het zo sterk is, hebben vooral toeristen daar veel last van. Wiet is voor een lichte, positieve roes. Niet om je bewustzijn te vernauwen. Als het te sterk is, dan wordt het meer harddrugs. Daar moeten we van wegblijven.''