Wielrenner (60) die op tractor klapte overleden

De twee wielrenners klapten gisterochtend in een onoverzichtelijke bocht van de Akkerweg op een tegemoetkomende tractor. Voorzitter Pieter van der Aa van WTC Boerdonk: ,, Acht leden waren op weg voor de wekelijkse toertocht op zondag, de groep was net vertrokken. Twee wielrenners, onder wie ons bestuurslid Tonny, bleven wat achter op de rest. De anderen riepen nog dat er iets aankwam, maar dat hebben ze waarschijnlijk niet gehoord. Ze zijn vol op de tractor gereden. Het is een vreselijk triest ongeluk dat iedereen in Boerdonk raakt en waar niemand schuld aan heeft.''

Trekkertrek

De tractor was onderweg naar de Trekkertrek, een groot jaarlijks tractorevenement in Boerdonk. De bestuurder, ook een Boerdonkenaar, was daar vrijwilliger. De organisatie van de Trekkertrek besloot na het ongeluk het evenement in versoberde vorm door te laten gaan. De wedstrijden werden verreden, maar er werd geen muziek gedraaid. De feestband voor de avond werd afgezegd.



Voorzitter Van der Aa van WTC Boerdonk: ,,Ik heb er veel waardering voor dat ze het op een gepaste manier toch hebben laten doorgaan. Ik begrijp dat ook, er kwamen heel veel mensen uit het hele land en zelfs uit het buitenland voor deze jubileumeditie. Het was voor hen natuurlijk ook vreselijk. Iedereen kent elkaar in Boerdonk, héél Boerdonk is getroffen."



De politie bevestigt dat de wielrenner is overleden en noemt het een tragisch ongeluk.