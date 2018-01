Wiebes: getroffen Groningers na aardbeving snel compenseren

Ambassadeur VS weigert journalisten te beantwoorden

15:28 De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weigert te zeggen of hij nog altijd gelooft dat in Nederland politici in brand worden gestoken, zoals hij in het verleden heeft beweerd. Op een persconferentie kort nadat hij vanochtend zijn geloofsbrieven aan koning Willem-Alexander had overhandigd, ontweek Hoekstra keer op keer vragen van journalisten hierover. ,,Ik ga dit onderwerp niet opnieuw bespreken'', zei Hoekstra. Lees het hele artikel hier.