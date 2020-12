‘Wie voordelig wil tanken gaat naar Sneek’

De ranglijst is opgesteld na onderzoek door Multitankcard onder alle tankstations in ons land waar in de periode januari tot en met november 2020 minimaal 500 keer werd getankt. In totaal ging het om meer dan 4000 pomphouders. Vorig jaar ging de prijs voor het goedkoopste tankstation van Nederland nog naar Kanters in het Achterhoekse Ruurlo.