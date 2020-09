Wie stelselmatig wordt bedreigd, moet altijd op zijn hoede zijn

Een kwartet verdachten moest zich maandag in de rechtbank melden vanwege beledigende, discriminerende en opruiende teksten naar aanleiding van een livestream op Facebook.



Een zwarte journaliste deed in de bewuste video verslag van een antizwartepietendemonstratie, een bijeenkomst die door haatdragende zolderkamerhelden niet werd gewaardeerd. Dat resulteerde in scheldkanonnades en geweldsfantasieën.



Ik weet helaas uit eigen ervaring wat voor schorriemorrie dit is: het gaat dikwijls om lieden die hun persoonlijke frustraties, bijvoorbeeld over een mislukt huwelijk of onbedaarlijke luiheid, botvieren op andere mensen die op een of andere manier de aandacht trekken.