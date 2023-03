Wie meer talen spreekt, vergroot zijn universum

Politie staat voor hels dilemma als verwarde man explosief maakt in kamer boven café

Knutselend aan een explosief, zit ‘ie daar. In een kamertje in de oude binnenstad, pal achter een vol café. Tientallen hulpverleners, waaronder het arrestatieteam en een bomspecialist, komen naar het dichtbebouwde gebied, maar niets of niemand wordt ontruimd. Een inkijkje in een uiterst zorgvuldige operatie door de politie, waardoor Amersfoort aan een explosie ontsnapte.