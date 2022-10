Wie kwaad zegt dat ik met dierenbeul getrouwd ben, wijs ik op het plakje leverworst in de hand

Politiek in grote steden roert zich over WK-voet­bal op grote schermen

Politieke partijen in Rotterdam en Amsterdam en Den Haag hebben hun bedenkingen bij het tonen van het WK-voetbal in Qatar op grote schermen. Zo wil GroenLinks in Rotterdam dit verbieden vanwege de mensenrechtensituatie in het land, die volgens de partij ‘moreel en ethisch verwerpelijk is’. D66 in Amsterdam pleit ervoor alleen publieke vertoningen te organiseren als er ook aandacht is voor ‘de schaduwzijde’ rondom het WK.

13 oktober