Wie is paardenman Jan B. die grootste cocaïnewasserij van Nederland in zijn manege had?

In de Friese paardenwereld staat Jan B. (64), de opgepakte eigenaar van de cokemanege in Nijeveen , bekend als een rouwdouwer met het hart op de juiste plek. Een man wiens aanwezigheid nooit onopgemerkt bleef. ,,Jan heeft een grote mond, maar het is echt een goede kerel.” Toch werd in zijn omgebouwde manege de grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland aangetroffen.

Net als de buurt in Nijeveen is ook de paardenwereld met stomheid geslagen door de aanhouding van Jan B. Hij is een bekend gezicht in met name de Friese paardenwereld. Met zijn toenmalige vrouw runde hij jaren een training- en handelsstal. Eentje met een uitstekende reputatie bovendien. Zij nam de training van de paarden op zich, Jan fungeerde als koopman. Een gouden combinatie volgens velen.

Volledig scherm De manege aan de Nijeveense Bovenboer van Jan B. © Martijn Bijzitter

Rare sprongen

Tijdens de inval, afgelopen week, bleek dat Jan B. met zijn 92-jarige moeder in de naastgelegen woning leefde. In de omgebouwde manege werden tienduizenden liters chemicaliën en zo’n 100 kilo cocaïnebase aangetroffen, waar de drugs uiteindelijk uit worden vervaardigd. De politie spreekt van de grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland. Naar schatting kon er tussen de 4,5 en 6 miljoen euro per dag aan onversneden cocaïne worden geproduceerd. ‘Breaking Bad’ in de Drentse weilanden.

Een duizelingwekkend bedrag dat een exorbitante levenswijze doet vermoeden. Maar van enige luxe was in de omgebouwde manege absoluut geen sprake. In de slaapvertrekken stonden eenvoudige stretchers kriskras door elkaar in een troosteloze ruimte. De criminelen leefden er uit sporttassen of grote plastic bakken.

Dat B. het brein achter de cokemanege zou zijn; dat gaat er in de Friese paardenwereld niet in. Fokkers en leden van zijn vereniging zeggen allen totaal verrast te zijn door zijn aanhouding.