Wethouders luiden de noodklok: schoolsluitingen dreigen door lerarentekort

Recent stuurde het kabinet een Kamerbrief over de lerarentekorten in grote steden. Daaruit blijkt dat Amsterdam (12,5 procent), Rotterdam (12,7 procent), Den Haag (14,9 procent) en Almere (14,6 procent) de kroon spannen. In Den Haag springen de tekorten in Laak en Escamp eruit, in Amsterdam zijn de problemen in Nieuw-West veruit het grootste. In Rotterdam zijn vooral Feijenoord en IJsselmonde de klos.