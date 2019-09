Wethouder woest op Haagse spuger ‘Jordy’, politie steunt verkeersregelaar

Vijftiger die pestkop doodstak handelde uit noodweerex­ces en zat jarenlang onterecht vast

16:36 De 57-jarige Robert ter B., die in 2014 een 19-jarige jongen doodstak, gaat na jarenlang in de gevangenis te hebben gezeten alsnog vrijuit. Het gerechtshof in Den Bosch vond maandag dat er sprake was van noodweerexces toen hij in het halletje van een café oog in oog kwam te staan met de man die hem al meerdere malen had lastiggevallen.