Wetenschappers: ‘Gewoon praten kan door virusdruppeltjes ook tot besmetting leiden’

Als er over de verspreiding van het coronavirus wordt gesproken, gaat het doorgaans over hoesten of niezen. Maar een nieuwe Amerikaanse studie laat zien dat ademhalingsdruppels die tijdens een normaal gesprek worden geproduceerd ook tot virusoverdracht kunnen leiden. Het effect is vooral in binnenruimtes merkbaar.

Het onderzoek dat woensdag werd gepubliceerd in een gezaghebbend Amerikaans wetenschapsblad, verklaart hoe mensen met geen of weinig symptomen anderen tóch kunnen besmetten, bijvoorbeeld in kantoren, verpleeghuizen of op cruiseschepen. Volgens de betrokken wetenschappers zijn ademdruppeltjes tijdens een gesprek zo klein en licht, dat ze zich veel verder verspreiden en tot wel 14 minuten in de lucht blijven hangen. De nieuwe bevindingen zouden bewijs kunnen vormen dat mondkapjes het risico op besmetting daadwerkelijk verkleinen. Immers, als iedereen mondkapjes zou dragen, of je nu ziek bent of niet, is het risico op besmetting door spaakduppels afgedekt.

Wetenschappers zijn het erover eens dat het coronavirus vaak van mens op mens springt door mee te liften in kleine ademhalingsdruppeltjes. Die druppels vallen na lancering op de grond of landen op oppervlakten. Wie ze inademt of iets aanraakt en daarna bijvoorbeeld met die hand iets eet, kan geïnfecteerd raken. Tot nu toe ging dat vooral om druppels die vrijkomen door hoesten of niezen.

Om te zien hoeveel druppels er tijdens een normaal gesprek worden geproduceerd, vroegen onderzoekers van het Amerikaanse National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases en de Universiteit van Pennsylvania, vrijwilligers om de woorden ‘stay healthy’ uit te spreken. De onderzoekers maakten de druppels zichtbaar met laserlicht en een camera in een kartonnen doos waarin de proefpersonen de zin uitspraken.



Uit de scans bleek dat er tijdens het praten ongeveer 2600 kleine druppeltjes per seconde werden geproduceerd. De wetenschappers ontdekten ook dat de hoeveelheid en de grootte van druppeltjes in verschillende volumes werden geproduceerd. Wie harder praat, verspreidt logischerwijs meer én grotere druppels.

De onderzoekers schatten dat één minuut hard praten minstens 1000 virusbevattende druppels zou kunnen genereren. ‘Deze resultaten laten zien dat de kans groot is dat kleine spraakdruppels het risico op virusoverdracht in een besloten omgeving vergroten’, schrijven ze. Oók als we praten kunnen we het virus verspreiden, luidt hun conclusie. Ze plaatsen daar wel een kanttekening bij: hoeveel virus er in het ademvocht zit, hangt waarschijnlijk af van hoe ziek iemand is. En er is nog geen onderzoek dat aantoont dat virusdeeltjes in piepkleine spraakdruppels ook echt besmettelijk zijn.

