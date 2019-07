Werkstraffen geëist tegen relschoppers bij sinterklaasintocht in Eindhoven

Op de eerste van vier zittingen werd vanochtend duidelijk wat in totaal vijftien verdachten wordt verweten: openlijk geweld. En dat in vereniging, oftewel samen, oftewel als een bende. Het had geen pas, vonden de twee officieren van justitie, zoveel geweld tijdens een volksfeest, ook nog eens speciaal gericht op kinderen.

Vier zittingen

Bedoeling was dat in de eerste ochtendzitting zes van de vijftien man zouden komen. Twee lieten het afweten en zijn woensdagochtend alsnog aan de beurt. Nu zaten er mannen van 24, 32, 37 en 43 jaar. Drie uit Eindhoven, één uit Geldrop. In de zaal een handjevol familie en vrienden.

Politierechter T. Kraniotis vertelde wat er gebeurde die dag. Het was ook op een samenvattend filmpje van de politie te zien. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) had toestemming gevraagd en gekregen voor een demonstratie (tegen Zwarte Piet) tijdens de sinterklaasintocht op 17 november. Op Facebook werd een tegendemonstratie aangekondigd. En de KOZP-leden werden op het Catharinaplein dan ook uitgefloten, uitgelachen, overstemd door sinterklaasliedjes en ze kregen pepernoten naar hun hoofd.

Naarmate Sinterklaas dichterbij kwam, werd het vele malen agressiever. De pepernoten werden eieren, het zingen zware beledigingen en doodsverwensingen. Het voorbijgaan van de sint leek een omslagpunt, aldus de rechter. Politie hoorde aftellen van 5 tot 0 waarna de linie werd bestormd. Het kwam tot een massale knokpartij en een achtervolging. Zes man werd meteen opgepakt, negen anderen dagen later, na herkenning op beelden.

Vier vormen van geweld

De officieren van justitie zeiden nadrukkelijk dat de zaak niet over demonstratierecht gaat, zeker niet over de pietendiscussie zelf, maar over ontoelaatbaar geweld. Officieren Janine Kramer en Kristie van Vroenhoven zien vier vormen. Schelden en beledigen, gooien met eieren of bier, door het politiecordon breken en ten vierde: het schoppen van een agent. Het bewijzen ervan is geen grote klus: vrijwel alles staat op de vele camerabeelden. De kop van het Stratumseind hangt sowieso vol met camera’s en internet stroomde vol met telefoonfilmpjes.

Desondanks ontkende de eerste verdachte. Hij heeft zelf vaak Zwarte Piet gespeeld, ‘strooide’ die dag ook pepernoten, ‘onderhands zoals het hoort’ en maakte zich meteen uit de voeten toen het mis ging. Agenten zagen anders. Een tweede erkende met eieren te hebben gegooid, ‘omdat ze nu eenmaal werden uitgedeeld’. Een man zei ‘een tegengeluid te willen laten horen tegen het bederven van dit kinderfeest’. De rechter zag tot zijn verbazing dat de man ook een kind van 5 had opgetild zodat deze ook kon gooien. De vierde verdachte was met de derde, zijn broer, meegekomen. Hij was niks van plan. Wel had hij opeens eieren gekocht. Waarom wist hij niet meer, het was omdat iemand het had gevraagd.

Ophitsen

De officieren van justitie vonden tegengeluid geen probleem. Maar geweld tijdens een kinderfeest, waarbij de politie alles op alles moest zetten om te zorgen dat het centrum geen slagveld werd, is onvergeeflijk. Dat ook kinderen werden opgehitst is helemaal onbegrijpelijk. Wat hen ook ergert, is de houding van de verdachten: ze vonden het niet vreemd wat ze deden. De actie van KOZP vroeg er om, zo zei vrijwel iedereen. En dat is uiteraard niet zo. Aan de andere kant: op een gemiddeld weekeinde op het Stratumseind is het geweld zelfs vele malen groter, zag het OM.

Kijkend naar de regels kwamen de officieren tot een ‘basis-eis’ van honderd uur werkstraf. Sommigen zullen meer krijgen omdat ze meer deden. Dat was op de eerste zitting de 43-jarige Eindhovenaar die het kind optilde. Die krijgt er wat hun betreft veertig uur bij. De man zei eerder dat hij ‘geen tijd heeft’ voor een werkstraf. Die zal hij toch moeten maken, aldus Van Vroenhoven.