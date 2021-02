Werkstraffen en boetes vanwege sloop ‘asbest-jacht’ Heineken

Volgens de rechters misleidde de scheepswerf het sloopbedrijf door niet te vertellen dat er nog asbest in de het jacht, de Something Cool, zat en hield de werf ook informatie achter. Ook werd de indruk gewekt dat het schip was gesaneerd. Zo ontbraken de stickers met de ‘A’ van asbest, die er eerder nog wel op zaten. Werknemers van SimmereN sneden het jacht met snijbranders in stukken zonder daarbij mondkapjes of speciale beschermende kleding te dragen. Ook werden bij het slopen van het schip geen maatregelen getroffen om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen. ‘Het kan niet anders dan dat bij het slopen een grote hoeveelheid asbestvezels in de lucht is gekomen en dat de werknemers van het sloopbedrijf daaraan zijn blootgesteld’, citeert de Friese krant uit het vonnis. Ondanks de misleiding schoot SimmereN volgens de rechtbank ook tekort. Als professioneel sloopbedrijf onderzocht het onvoldoende of er toch asbest aan boord was.

Lagere boete

Koninklijke De Vries Scheepsbouw kocht Heinekens 30 meter lange motorjacht uit 1964 in 2013 in het Zuid-Franse Antibes voor slechts één euro. De vraagprijs was 9,5 ton maar door de aanwezigheid van asbest in de machinekamer kreeg de bouwer van exclusieve jachten de Something Cool nagenoeg voor niks. Eenmaal in Makkum, waar het jacht gerenoveerd zou worden als opleidingsproject voor technici, rezen twijfels of er niet meer asbest in het bijna 50 jaar oude schip zat. Onderzoek bracht steeds meer kankerverwekkende stoffen aan het licht. Na zo’n 6 ton in het jacht te hebben gestoken, was zelfs sanering onhaalbaar en besliste De Vries het te laten slopen, bleek eind januari tijdens de rechtszaak.