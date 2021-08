Werkstraf voor man die met speedboot ongeluk veroorzaakte waarbij Mirthe (15) om het leven kwam

VIDEO Koele en wisselval­li­ge dagen voor de boeg, maar zomerweer keert komend weekend terug

16 augustus Na de zomerse zondag van afgelopen weekend is het vandaag wel even afzien met slechts een graad of 17, wisselvallig weer en vanavond een harde tot stormachtige wind in het noordwestelijk kustgebied. Morgen is het ook fris met af en toe regen en weinig zon maar vanaf woensdag knapt het op. ,,Vanaf vrijdag gaan de temperaturen weer door de 20 graden’’, voorspelt Alfred Snoek van Weerplaza.