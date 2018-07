Werkstraf voor lid studentenvereniging Vindicat na mishandeling

De mishandeling was het zoveelste incident bij de studentenvereniging. Na eerdere problemen tijdens de ontgroening had de vereniging net beterschap beloofd. De mishandeling werd echter niet gemeld.

Volgens het Openbaar Ministerie werd een student belaagd. Hij liep een lichte hersenschudding, schade aan zijn gebit en een snee in zijn neus op.

De rechter stelde vandaag een van de beide zaken uit tot een nader tijdstip. De verdachte in die zaak wil nog vier getuigen horen.

'Tikkie'

De verdachte die wel zijn verhaal deed, zei alleen 'een tikkie' te hebben uitgedeeld na een ruzie bij de bar.Verdachte stond daar met een groepje. Hij had gedronken maar was niet 'straalbezopen'. ,,Het gebeurde allemaal in een paar seconden", zei hij tegen de rechter. ,,Het begon met een woordenwisseling, daarna was het duwen en trekken. Ik hoorde een schreeuw van een vriend en heb toen gereageerd." De tik was volgens hem om de aandacht van het slachtoffer te krijgen. ,,Hij beukte namelijk door ons heen om bier te halen. Dat vond ik niet kunnen."

Volgens de rechter is er geen bewijs voor de theorie dat de verdachte meer geweld heeft gebruikt dan de tik. Wel was volgens de raadsheer zijn klap wel zo stevig dat er sprake is van buitenproportioneel geweld.

In november werd ook een Vindicat-lid veroordeeld tot een taakstraf. Hij had tijdens een ontgroening in 2016 op het hoofd gestaan van een aspirant-lid.