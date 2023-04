Werkstraf voor agent die met 110 km/u, maar zonder sirene of zwaailicht fietser aanreed

Beide agenten waren in februari 2022 in een politieauto onderweg om te helpen bij een melding. De bestuurder (28) reed met een snelheid van tussen de 110 en 115 kilometer per uur, maar zonder zwaailicht en sirene. De fietser (een 22-jarige student) stak de weg over en de agent kon hem niet meer ontwijken.



De student is blijvend verlamd aan zijn rechterarm. Ook de agent zelf en een collega raakten gewond. De rechter vindt het onvoorzichtig en onoplettend van de bestuurder van de politiewagen. Ook was de grote haast die hij maakte op dat moment niet nodig, aldus de rechter. ,,U had anders moeten en kunnen handelen’’, stelde de rechtbank.