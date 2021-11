Werkloosheid daalt verder, nu op niveau van voor coronacrisis

CORONAVIRUS LIVE | ‘Nederlan­ders in Spanje uit quarantai­ne ontsnapt’, Gommers stopt als OMT-lid

België stelt thuiswerken en het dragen van mondkapjes in openbare binnenruimten weer verplicht, maar voorkomt ondanks het toenemende aantal coronabesmettingen een lockdown. ‘Dat is dankzij u’, zegt premier De Croo tegen gevaccineerden in zijn land. Het aantal nieuwe coronagevallen in ons land is het afgelopen etmaal opnieuw naar recordhoogte gestegen. Het RIVM registreerde bijna 21.000 positieve tests. Volg alle het nieuws over het coronavirus in ons liveblog.

