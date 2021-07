Werken vaccins minder tegen de deltavariant? Zeven vragen en antwoorden

1. Waardoor is de opleving van het virus veroorzaakt? Feestende jongeren of toch de deltavariant?

Nét toen we dachten dat de coronapandemie bijna achter ons lag, explodeerde het aantal besmettingen. Een vertienvoudiging in een week tijd: de experts van het RIVM sloegen steil achterover. Dat was in geen enkel model voorspeld. Onbedoeld creëerde het kabinet met de versoepelingen van 26 juni de perfecte storm waarin het virus kon oplaaien.