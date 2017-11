Wel veel verkoudheid, geen griepepidemie in Nederland

Slechts 18 op de 100.000 Nederlanders meldden zich vorige week bij hun huisarts met griep. Een week eerder waren dat er ietsje meer, 19. Maar in de laatste weken van oktober lag het cijfer aanmerkelijk hoger, blijkt uit de cijfers: toen hadden ruim 35 van de 100.000 Nederlanders de griep te pakken. Van een epidemie is pas sprake als het virus bij minimaal 51 op de 100.000 Nederlanders wordt geconstateerd.



Al dat gesnotter en gehoest komt volgens NIVEL-onderzoekster Gé Donker voort uit het verkoudheidsvirus. Dat wordt wel veelvuldig geconstateerd, vooral de rhino- en adenovariant. Donker: ,,En dat is volkomen normaal voor deze tijd van het jaar. Het wordt kouder, we zitten met z’n allen meer binnen. Die virussen gaan aardig rond in de ventilatiesystemen van onze kantoren en scholen.’’



Van de griepvarianten die wel worden aangetroffen, komt vooral de zogeheten b-griep voor. Deze griep vormt vooral een risico voor kinderen tot vier jaar oud en ouderen. Bij jonge kinderen wordt relatief veel griep gemeten, omdat zij elkaar eenvoudig aansteken op de crèche.



Als preventie raadt Donker de griepprik aan voor de groepen mensen die daarvoor in aanmerking komen. Daarnaast zijn gezond eten en voldoende slaap uiteraard belangrijk, net als handen wassen na toiletbezoek en voor het eten. En hoest liever niet in de handen, maar in de elleboog. Anders besmet je anderen als je ze een hand geeft. Tot slot: gebruik papieren doekjes bij het snuiten van de neus. En gooi ze na één keer gebruiken weg.