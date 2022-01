Wel of niet weg met de lockdown? ‘In Nederland hebben we al vaker het deksel op de neus gekregen’

Vóór versoepelingen: kappen met die lockdown, we zijn het braafste jongetje van de klas

Nederland is in lockdown sinds 20 december! Dat zijn vier lange weken. Voor wie het alweer vergeten is: daarvóór zaten we al in een avondlockdown. Het is genoeg geweest. Nederland is het braafste jongetje van de klas, nergens in Europa is de lockdown zo streng als hier. Als we nog langer doorgaan, gaan de ondernemers kapot, de studenten, de sportverenigingen, de samenleving.