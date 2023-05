Wekelijks cocktailmomentje met de kat

Politie blundert met Instagram­post over baby in Lelystad: ‘Had nooit gepubli­ceerd mogen worden’

Een Instagrampost over een afgestane baby van zeven maanden oud in Lelystad had nooit gepubliceerd mogen worden. De politie gaat nu door het stof. ,,Er staan dingen in die niet kloppen, feitelijke onjuistheden.”