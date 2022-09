Weinig te merken van extra beveiliging rondom Amalia en Rutte

Van de extra beveiligingsmaatregelen die voor prinses Amalia en premier Rutte zouden zijn genomen, was tijdens Prinsjesdag weinig te merken. Wel waren tientallen agenten en beveiligers op de been, maar dat is niet anders dan andere jaren.

Nog voordat protesterende boeren in alle vroegte met hun trekkers het centrum van Den Haag konden bereiken, had de politie ze al onderschept en stonden ze in recordtijd op een dieplader van Defensie. ,,Het tekent de goede voorbereiding van politie en beveiliging’’, zegt oud-generaal Mart de Kruif, die zelf met een grote veiligheidsoperatie te maken kreeg tijdens de Invictus Games eerder dit jaar in Den Haag.

Nu is Prinsjesdag niet het allermoeilijkste evenement van de koninklijke familie om te beveiligen. Wanneer de familie bijvoorbeeld tussen het publiek loopt tijdens Koningsdag, is het een grotere uitdaging voor de beveiligers. Meevaller is ook dat de route voor Prinsjesdag was gewijzigd. Het was nu grotendeels een lange, rechte straat. ,,Dat maakt het overzichtelijker’’, aldus De Kruif. Dat begint al met de observaties. Die zijn in een brede, lange straat makkelijker te doen, bijvoorbeeld met behulp van camera’s.

Volledig scherm Een trekker wordt in beslag genomen op de Haagse Binckhorstlaan. De boeren negeren daarmee een noodbevel dat eerder in de nacht van maandag op dinsdag is ingesteld door het gemeentebestuur. © ANP

Naast de koetsen liepen opzichtig beveiligers die de omgeving in de gaten hielden, maar ga er volgens De Kruif maar van uit dat er nog vele anderen onopvallend tussen het publiek stonden, de zogenoemde ‘stillen’. Die scannen het publiek en houden mensen die een bedreiging kunnen vormen nauwlettend in de gaten. En er was genoeg om in de smiezen te houden. Voor het eerst in jaren was er veel protest langs de route. Op meerdere plekken stonden groepjes demonstranten met de inmiddels bekende omgekeerde vlaggen en klonk er niet alleen applaus, maar vooral ook veel boegeroep.

Afgelopen weekend kwam naar buiten dat de beveiliging rondom prinses Amalia en premier Rutte zou zijn opgeschroefd omdat kopstukken van de Mocro-maffia het op een van hen zou hebben voorzien. De Kruif heeft echter niet gemerkt dat de beveiliging anders was dan in voorgaande jaren.

De politie maakte bekend dat uiteindelijk zes boeren hun tractor bij het bureau moesten achterlaten, maar konden die dinsdagmiddag wel weer ophalen als ze meteen uit Den Haag zouden vertrekken. Daarnaast zijn er vijf aanhoudingen verricht. Deze mensen maakten zich volgens de politie schuldig aan belediging, luisterden niet naar het bevel van een agent of weigerden zich te identificeren.

