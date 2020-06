Weinig opnames drie weken na grote versoepeling, scholen bezorgd over zicht op virus

Op 1 juni gingen veel restaurants, cafés, bioscopen en culturele instellingen weer (gedeeltelijk) open maar dat heeft de afgelopen weken niet tot een opleving van het coronavirus geleid. Dagelijks komen er nog enkele nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis bij, op sommige dagen geen, het grootste aantal op één dag was acht.

Hoofdmodelleur Jacco Wallinga van het RIVM: ,,Al met al lijkt er op dit moment beperkt overdracht van het virus plaatst te vinden.” De ‘grote tweede golf’ die sommigen vrezen, lijkt niet op komst: ,,Met hoe we op dit moment de monitoring inrichten, en met goede bron- en contactopsporing, lijkt het ontstaan van lokale clusters het meest reëel. Toch kun je een tweede golf niet compleet uitsluiten.” Maar alles is er nu op gericht om een eventuele brandhaard snel uit te trappen, waardoor een hausse aan nieuwe gevallen uitblijft.

Hoewel de versoepelingen zonder problemen lijken te verlopen, is het wel riskant dat mensen zich dan ‘veilig’ gaan wanen en bijvoorbeeld geen afstand meer bewaren, zegt de modellenmaker: ,,Het virus is niet het land uit, er kunnen weer haarden ontstaan. Zolang er nog mensen met COVID-19 in Nederland zijn, zal het loslaten van deze basisregels onherroepelijk leiden tot een snelle toename van het aantal besmette personen. Afstand houden blijft nodig.”

Zorgen

Het RIVM telt alleen het aantal positief geteste leraren, het ministerie van Onderwijs krijgt slechts een seintje bij ‘grote uitbraken’ onder leerlingen. Die zijn vooralsnog uitgebleven. Toch is voorzitter Eugenie Stolk van onderwijsbond AOb er niet gerust op: ,,We weten misschien hoeveel besmettingen er onder leraren zijn, maar we hebben geen idee op hoeveel basisscholen die coronagevallen zijn binnengekomen. Het lijkt me logisch daarnaar te kijken, want je wilt weten of een school een bron is.”