Weggestuurde belastingbaas na ophef toch niet naar Den Haag

Video Verdachte in moordzaak advocaat: ‘Vreselijk wat familie is overkomen, ik ben ook vader’

17:59 Giërmo B, de verdachte van het medeplegen van de moord op advocaat Derk Wiersum, heeft in de rechtbank een korte verklaring afgelegd over de dood van Wiersum. Hij stelt het ‘vreselijk’ te vinden wat de nabestaanden ‘is overkomen’ en stelde dat hij ‘ook vader is’. B. ontkent betrokken te zijn geweest, maar uit het vandaag gepresenteerde bewijs van het Openbaar Ministerie lijkt een ander beeld te ontstaan. Onduidelijk blijft wel of B. de man was die de trekker overhaalde.