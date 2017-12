Weggebruikers opgelet: wegen nog steeds spekglad

Voor het hele land geldt nog code geel. Door de regen van vandaag is op veel plekken de sneeuw voor een deel gesmolten. Maar doordat de temperatuur nu weer onder het vriespunt zakt, veranderen natte wegen in ijsbanen. Waar bij sneeuwval nog goed zichtbaar is dat een weg glad is, is dat vanavond niet altijd het geval.



De VID roept automobilisten dan ook op om goed uit te kijken en voorzichtig te rijden. Dat geldt voor mensen op de snelweg, maar ook op de secundaire wegen. Overal in het land zijn strooiploegen ingezet om de doorgaande wegen zo begaanbaar mogelijk te maken.