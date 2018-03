Wegen komende avonden verraderlijk glad: regen vriest snel op

Grote delen van Nederland hebben sinds eind van de middag te maken met sneeuwval, die in veel gevallen nog tot diep in de nacht aanhoudt. De vlokken blijven waarschijnlijk niet op het wegdek liggen, aangezien ze licht zijn en makkelijk wegwaaien. Bovendien is het asfalt momenteel niet zo koud. Toch kan ook gesmolten sneeuw opvriezen en voor gladheid zorgen. Het KNMI heeft dan ook code geel afgegeven voor de zuidelijke provincies.



Het noorden komt er zonder sneeuw vanaf; de buien trekken daar wel naartoe, maar nemen onderweg in kracht af. Fris blijft het daar de komende dagen wel, want het kwik komt vermoedelijk niet boven de -2 graden Celsius uit. De gevoelstemperatuur ligt morgenochtend nog op -15 graden, maar stijgt in de uren daarna wel.