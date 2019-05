Weet jij het verschil tussen Hemelvaart en Pinksteren?

Lekker Makkelijk Het potje, daar moet je niet te jong mee beginnen

29 mei Nynke de Jong, Hanneke Hendrix en Alex van der Hulst schrijven per toerbeurt over zaken die het leven van jonge ouders gemakkelijker moeten maken. Hanneke treft in een koffietent een moeder die voor 40 euro een roze poeptroon heeft gekocht voor de zindelijkheidstraining van haar kind.