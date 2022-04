Weersverandering op komst: koude lucht onderweg, ronduit fris voor tijd van het jaar

met videoEr hangt een weersverandering in de lucht, melden meteorologen. De komende dagen stroomt vanuit het noorden koudere lucht over ons land, waarbij de bewolking overal toeneemt, evenals de kans op een bui. Komend weekend verloopt ronduit fris voor de tijd van het jaar.

Komende nacht wordt het overal geleidelijk bewolkt. Onder het wolkendek daalt de temperatuur niet verder meer dan 4 tot 6 graden. Morgenochtend hangt er een dik pakket sluierbewolking boven ons land, waar de zon af en toe doorheen schijnt. De zonsopkomst kan overigens zeer kleurrijk worden, omdat boven het oosten aanvankelijk nog wat meer opklaringen voorkomen.

Morgenmiddag is er eerst nog tamelijk veel bewolking, later breekt vanuit het westen de zon vaker door. Het blijft op verreweg de meeste plaatsen droog en daarbij is het beduidend frisser dan de afgelopen dagen. Maxima van 10 graden op Vlieland en Terschelling, 13 graden in het midden tot lokaal nog 16 graden in het zuiden van ons land.

In de nacht naar zaterdag neemt in het noordwesten de kans op een enkel buitje toe. Veel neerslag wordt echter niet verwacht. Elders is het droog met enkele opklaringen. Landinwaarts koelt het af tot een graad of 3, langs de kust naar 5 tot 7 graden.

Ronduit fris voor de tijd van het jaar

Het weekend verloopt vervolgens ronduit fris voor de tijd van het jaar. Zaterdag wordt het hooguit 10 graden op de Waddeneilanden tot 14 graden in het zuiden en oosten. Af en toe schijnt de zon, maar verder is er veel bewolking en gedurende de dag trekken enkele lichte regenbuien van noord naar zuid over het land. De paraplu is op een aantal plaatsen dus zeker af en toe nodig.

Ook zondag overheerst de bewolking, al zien we de zon met name in de namiddag en avond ook wat vaker tevoorschijn komen. Na het weekend wordt het langzaam wat minder fris. De middagtemperatuur stijgt naar 12 tot 16 graden en daarbij is de zon ook weer vaker te zien.

Vanaf woensdag lijkt de kans op enkele buien vanuit het westen groter te worden. ,,Als zachte lucht wordt aangevoerd met een zuidwesten- of westenwind kan het met Bevrijdingsdag 15 tot 20 graden worden”, durft meteoroloog Roosmarijn Knol van Weerplaza vast te voorspellen. ,,Blijft de wind noordelijk, dan zal het kwik eerder rond 15 graden blijven schommelen of zelfs nog iets daaronder uitkomen. Met een beetje geluk kunnen we ook tijdens Bevrijdingsdag genieten van aangenaam lenteweer voor festiviteiten.”

Meerdere jaren kwam in De Bilt op 5 mei de temperatuur niet boven 10 graden. In 1979 werd het slechts 7,2 graden. Natuurlijk kan het ook heel anders. Meerdere malen werd het zomers warm. Tropisch werd het nog nooit op 5 mei op het KNMI-hoofdstation. De warmste Bevrijdingsdag sinds 1946 staat op naam van 1990. Toen werd het 27,8 graden in De Bilt.

Volledig scherm Toeristen met paraplu’s trotseren de regen in de oude haven van Volendam. © Hollandse Hoogte / ANP