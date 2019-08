Weerplaza voorspelt regen en wind: duizenden bezoekers Lowlands willen van hun kaarten af

Met de verkoop van 6000 tickets van bezoekers die uiteindelijk niet gaan is de editie van Lowlands dit jaar de beste ooit voor verhandelsite Ticketswap. En dat komt vooral door het slechte weer is de overtuiging van Hans Ober van die site. ,,Dat weten we inmiddels met onze ervaring met andere festivals. Als er regen dreigt worden er meer tickets in de verkoop gebracht”.

Zo’n duizend mensen hebben de dinsdag voor het Lowlands festival bij Biddinghuizen via Marktplaats en Ticketswap hun kaarten nog in de verkoop staan. De Lowlands-organisatie schrikt niet van de verkoop van zo'n aantal kaarten tegen een lagere prijs.

,,Dat is een normaal aantal in de laatste dagen voor het festival”, zegt Bente Bollmann namens de festival-organisatie. ,,Je moet bedenken dat de meeste van de 60.000 kaarten al een half jaar vantevoren gekocht worden. Het is dan niet gek dat er zo’n 1000 mensen zijn die op het laatste moment andere verplichtingen hebben. En dan zullen er misschien wel een paar mensen zijn die vanwege het weer hun kaartjes in de verkoop doen, maar dat zal meevallen. Vorige week vrijdag hebben we zelf nog ruim 300 kaarten in de verkoop gebracht. En die waren in 2 seconden allemaal verkocht. En die mensen wisten toen al wat voor een weer het zou worden.”

Hoewel het met name zaterdag slecht weer dreigt te worden, waarbij het windkracht 5 kan waaien, voorziet Bollmann geen problemen. ,,We houden live constant contact met allerlei weerdiensten waar we dan op in kunnen spelen. Maar zoals het er nu uitziet wordt het niet problematisch. Zeker is dat het geen zomerse editie wordt dit jaar, het blijft Nederland hè?”

Beste Lowlands ooit

Volgens Hans Ober heeft Ticketswap in totaal 6000 kaarten van Lowlands verhandeld dit jaar. ,,Waarvan een paar duizend in de laatste dagen”. Voor zijn bedrijf is het de ‘beste Lowlands ooit’. ,,Onze ervaring is dat het weer grote invloed heeft op de verkoop. We verkopen nu veel meer Lowlands-kaartjes dan vorig jaar, toen het drie maanden lang voorspelbaar mooi weer was. Bij de eerste berichten over slechter weer steeg het aantal aangeboden kaarten. Dan zijn er mensen die er niet zoveel trek in hebben om drie dagen op een camping te zitten”.

Door het grote aanbod staat de prijs volgens Ober onder druk. In plaats van de normale 210 euro gaan kaarten voor 140 euro van de hand. ,,Er zijn mensen die er nu op azen of die prijs kan zakken naar 100 euro, maar de ervaring leert echter dat hoe dichter je bij een evenement komt dat de prijs dan weer stijgt en vaak zelfs naar het oorspronkelijke prijsniveau”.

Wat te doen?

Een poncho, extra sokken en dichte schoenen; daarmee moet een bezoeker van Lowlands dit weekend net zoveel plezier kunnen beleven als andere jaren. Dat is de tip van meteoroloog Diana Woei van Weerplaza. Hoewel er flinke buien en een forse wind wordt voorspelt weigert zij te spreken van een 'herfstig weekend’. ,,Ach, het is typisch Hollands weer. Als je hierdoor laat afschrikken dan ben je geen bikkel. Tussen de buien door wordt het echt nog heel mooi weer.”

Kan de weersverwachting de verkopers er toe gebracht hebben hun kaarten te verhandelen? ,,Nou ja, als je in een tent moet overnachten bij een temperatuur van zo'n 14 graden dan is dat, als je je niet goed voorbereidt, misschien niet zo prettig. En telkens natregenen is ook niet fijn, vandaar de poncho. Maar als de zon schijnt dit weekend kan het toch nog wel weer 20 graden worden. Dat is iets minder dan de normaal deze tijd van het jaar, want dan zou het 22 graden moeten worden. Het voelt aan als september en het is een tikkeltje fris voor de tijd van het jaar. Maar met een dikke slaapzak en een goede trui is het goed te doen. Je komt immers voor de muziek en de sfeer?”

A$AP Rocky

Rapper A$AP Rocky staat dit weekend, ondanks andere berichten, gewoon op Lowlands. Dat bevestigt de organisatie. De rapper, die in Zweden wordt verdacht van mishandeling, staat zondagavond in het schema ingepland. ,,Hij is nooit afgekondigd of van het programma verdwenen”, laat Lowlands in een toelichting weten. ,,Maar wij zagen ook wat er speelde, dat hij misschien niet zou komen. We hebben altijd te horen gekregen dat hij zou optreden als hij in de gelegenheid zou zijn. Vandaag hebben we van het management bevestiging gekregen dat hij komt.”

Tegen de Amerikaanse rapper loopt in Zweden nog altijd een rechtszaak wegens mishandeling. A$AP Rocky mag de uitspraak van de rechter, die morgen gepland staat, in vrijheid afwachten. Tegen de 30-jarige rapper is zes maanden cel geëist. Hij zat al ruim een maand vast in Zweden. Wat er gebeurt als de rapper morgen schuldig wordt bevonden, is onbekend. A$AP Rocky zelf blijft volhouden dat hij onschuldig is. Lowlands is in ieder geval blij met de bevestiging. ,,Het is fijn dat hij erbij is, online reageren onze bezoekers dan ook uitgelaten.”